Instituo Hispano deja buenas sensaciones

El Instituto Hispano Jaime Sabines vivió una jornada especial con su presentación en la Copa Futbolito Bimbo 2026, disputando su primer encuentro ante la Primaria Justo Sierra, que concluyó en un 3-1 a favor de este último y que dejó gratas sensaciones por la entrega y la actitud mostrada por las pequeñas futbolistas.

Más allá del resultado, el debut representó un paso importante en el proceso formativo del equipo, ya que se trata de su primera participación en este certamen, considerado uno de los más relevantes en el Futbol escolar a nivel nacional. El nerviosismo natural de un estreno no impidió que las jugadoras demostraran carácter y disposición para competir de tú a tú.

Inicio

Desde el arranque, el cuadro del Hispano intentó conservar el orden en todas sus líneas. Reyna Sofía asumió el liderazgo dentro del terreno de juego, mientras que Renata de los Ángeles mostró determinación en cada balón disputado. Cessia Gálvez y Lucía Nicole aportaron intensidad en la recuperación, intentando cortar los avances del oponente y generar transiciones rápidas.

En zona ofensiva, Luz Victoria y Frida Isabela presionaron constantemente la salida del adversario, obligando a errores que permitieron acercamientos al arco contrario. Sara María y Sofía González se encargaron de la movilidad por los costados, abriendo espacios y ofreciendo opciones de pase en cada avance. Por su parte, Mía Jaeli se mostró participativa, insistiendo hasta encontrar el gol que mantuvo al equipo en la pelea durante varios minutos del partido.

Aunque la Primaria Justo Sierra logró poner distancia en el marcador, el Instituto Hispano Jaime Sabines nunca bajó los brazos. La actitud fue uno de los puntos más destacados, de mostrando concentración y espíritu competitivo hasta el silbatazo final.

Aprendizaje

El cuerpo técnico reconoció que este primer compromiso sirve como aprendizaje y motivación para encarar los siguientes desafíos. La buena noticia es que aún restan dos encuentros en la fase de grupos, lo que mantiene intactas las posibilidades de clasificación.

El próximo compromiso será el 4 de marzo ante la Primaria Ángel Albino Corzo, en las instalaciones de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UGPCH), donde las pequeñas buscarán sumar sus primeros puntos y reafirmar el crecimiento mostrado en su debut.

La historia apenas comienza para el Instituto Hispano Jaime Sabines en esta Copa Futbolito Bimbo 2026 y el equipo confía en que el esfuerzo colectivo rendirá frutos en los siguientes capítulos del torneo.