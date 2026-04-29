Integran selección capitalina escolar

Se llevó a cabo con éxito el Selectivo Municipal de Ajedrez de Tuxtla Gutiérrez, rumbo a la etapa estatal de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees). El certamen congregó a 100 competidores en el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana.

Se disputo en la modalidad rápida de 20 minutos más 3 segundos, con el sistema suizo a 5 rondas, mixto. También se contó con jugadores de Berriozábal, Parral, Chiapa de Corzo, Jitotol, San Fernando y Ocosingo, para el procedimiento selectivo de sus municipios.

“El torneo reflejó el crecimiento del Ajedrez en el municipio y el interés de niñas, niños y jóvenes por esta disciplina”, destacó el maestro Jorge Carlos Morales Gómez, representante de la Asociación del Deporte Escolar en Chiapas (Adech).

De acuerdo con la convocatoria, a los 6 primeros lugares de categorías sub-12, sub-15 y sub-18 se les otorgó el pase a la fase estatal, a disputarse el 24 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, donde estarán presentes las selecciones de 40 municipios.

Seleccionados

Por Tuxtla Gutiérrez, clasificaron, en la categoría sub-12: Kelsie Orquídea Camas Niño, José Emmanuel Bravo Díaz, Ángel Antonio Clemente Gálvez, Liam Calep Ramírez Hernández, Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, Limber Nájera Nucamendi, Julio Santiz Gómez y Jesús Antonio Montero García.

En la sub-15 obtuvieron su pase Katherine Aurora Fernández Gomes, Yaretzi Esmeralda Hernández Vázquez, Naomi Saraí Velázquez Ortiz, Daniela Domínguez Rojas, Samuel Esteban Bravo Díaz, Ángel Jowani Orantes Sánchez, Sebastián Robles Guillén, Luka Hernández Martínez, Dorian Betanzos de la Cruz y Edi Armando Cruz Lam.

Finalmente, en la sub-18 quedaron: Valeria Torres López, Ananda Sofía Orantes Sánchez, Valentina Aguilar Santiago, Grettel Fernanda García Molina, Miguel Ángel Gutiérrez Gonzales, Adiel Toledo Velázquez, Iván Pérez Roldán, Mauricio Mancilla Jiménez, Esaú Gómez Barrios y Juan de Dios Ruiz.