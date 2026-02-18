Integran selección para el Mr. México 2026

Como resultado de su participación en el 9° Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Chiapas, celebrado en el Teatro de la Ciudad Junchavín de Comitán, cinco atletas se ganaron su lugar en la selección estatal que acudirá al 12º Mr. México Principiantes y Novatos, a efectuarse del 27 de febrero al 1 de marzo, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Esto fue dado a conocer Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, A. C., luego del evento selectivo en el que participaron 84 fisicoconstructivistas, de los municipios de Cintalapa, Chiapa de Corzo, Escuintla, Las Margaritas, San Cristóbal, Simojovel, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Yajalón y Comitán.

Los cinco seleccionados

Por las mujeres figuró únicamente Rosa Guadalupe Ramírez Gómez, representante del Gimnasio Alegría de Tuxtla Gutiérrez y quien se coronó en la categoría de Fitness Bikini Wellness Clasificadas.

En tanto que en la rama varonil fueron cuatro los colosos elegidos para representar a Chiapas, figurando en primer término Fabián Zárate Cruz, del Gimnasio The One de Escuintla, campeón en las modalidades de Classic Physique Clasificados y Fisicoconstructivismo Clasificados hasta 70 kilos.

Asimismo, quedó seleccionado Ángel Gabriel Vázquez González, exponente del Gimnasio Home de la capital chiapaneca, ganador en Fisicoconstructivismo Clasificados hasta 75 kilos. A ellos se sumó Daniel Alejandro Vidal Castañeda, atleta del Studio Fit de Comitán, monarca en Fisicoconstructivismo Clasificados de 75 kilos en adelante; y por último, Andrés Avendaño Guillén del Gimnasio Efecto de San Cristóbal de Las Casas, ganador de la modalidad de Men’s Physique Clasificados.

Respecto al torneo selectivo, los participantes fueron divididos en 16 categorías y se premió del primero al sexto lugar. El jurado calificador estuvo integrado por Aurelio Patricio Hernández Mendoza, Jorge Alejandro Jiménez Romero, Juan José Gordillo Ozuna y Viviana Jiménez Romero, liderados por Jorge Jiménez Argüello, en su calidad de juez nacional de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF).

Reconocimientos especiales

La organización estatal informó que entregaron reconocimientos a los fisicoconstructivistas femeniles y varoniles chiapanecos que obtuvieron medallas en campeonatos nacionales e internacionales, y también al juez nacional de la FMFF Jorge Alejandro Jiménez Romero, por sus participaciones durante el año 2025.