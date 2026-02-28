Intensa actividad en la jornada 12

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) celebrará su jornada 12 del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres, con una cartelera atractiva en la cancha de la escuela primaria Camilo Pintado, en Tuxtla Gutiérrez.

Las acciones arrancarán desde las 8:00 horas con el enfrentamiento entre Club Adlers y Aztecas, dentro del sector A de la categoría femenil primera fuerza, en un compromiso que puede marcar diferencia en la tabla general.

A las 9:00 horas, Amazonas se medirá con Club Adlers, también en la femenil del grupo A, en un choque que exigirá resistencia física y orden táctico debido a la intensidad con la que ambos conjuntos disputan cada balón.

Posteriormente, a las 10:00 horas, Adlers enfrentará a Lechuzas en actividad correspondiente al grupo B de la misma división, duelo que promete intercambios largos y presión constante desde el servicio.

Para las 11:00 horas, Panteras chocará con Cobach en la categoría femenil segunda fuerza, partido clave para las aspiraciones de ambos sextetos que buscan consolidarse en la competencia.

La jornada cerrará al mediodía con el encuentro entre Cobach y MVP, también en la segunda fuerza femenil, donde cada punto será determinante en la lucha por escalar posiciones. Con este programa la OMA mantiene el dinamismo del campeonato, brindando espacios competitivos que fortalecen el desarrollo del Voleibol en la capital chiapaneca.