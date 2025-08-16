Intensa actividad en la nueva jornada

El campo de Softbol Femenil del parque recreativo Caña Hueca será escenario, este domingo 17 de agosto, de una jornada cargada de emociones, correspondiente a la cuarta fecha de la tercera vuelta del Torneo Carmen Vera Fuentes 2025.

Desde las primeras horas, las novenas participantes saltarán al diamante con la misión de sumar victorias importantes en la recta final de la temporada regular, en la que cada entrada puede marcar la diferencia en la clasificación general.

El primer choque se disputará a las 8 de la mañana, entre Águilas y Fénix, un partido que promete batazos largos y jugadas a la defensiva de alto nivel. Ambas escuadras buscarán tomar la delantera desde el primer “inning” para controlar el marcador.

A las 10:00 horas se vivirá un duelo cargado de intensidad entre Avíos y Guerreras, equipos que se caracterizan por un juego agresivo en las bases y sólida estrategia en la caja de bateo.

El tercer encuentro del día está programado para las 12:00 horas y enfrentará a Panteritas con Chicas Ámbar, dos conjuntos que combinan juventud y experiencia, y que suelen aprovechar cualquier error del rival para generar carreras clave.

La jornada cerrará con un partido estelar a las 14:00 horas, cuando Panteras se mida con Artemisas. Este compromiso será una verdadera prueba de resistencia y precisión para ambas novenas, que llegan con aspiraciones de escalar posiciones.