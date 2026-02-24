Intensa jornada 3 en la Liga del Sureste

La emoción y el espíritu competitivo se hicieron presentes en la jornada 3 de la Liga del Sureste Jaguares sobre Ruedas, certamen que continúa consolidándose como un espacio fundamental para el impulso del deporte adaptado en la región.

La actividad, desarrollada en la Unidad Deportiva de Patria Nueva, reunió a los representativos de Poder Judicial, Policía Municipal, CRIT Chiapas y Tabasco, que protagonizaron encuentros llenos de intensidad y entrega sobre la duela.

Uno de los equipos más sólidos de la jornada fue Poder Judicial, que arrancó con autoridad al imponerse por 62-37 ante Tabasco. Con buen manejo de balón y efectividad en el tiro exterior, el conjunto marcó la diferencia desde los primeros periodos, administrando la ventaja hasta el silbatazo final.

Más adelante, Poder Judicial volvió a mostrar consistencia al superar por 35-25 a CRIT Chiapas en un duelo de mayor equilibrio. La defensa fue clave para limitar las penetraciones y asegurar puntos importantes en la tabla general.

Destacados

Por su parte, Policía Municipal tuvo una actuación destacada al vencer por 64-24 a Tabasco, en un partido en el que la velocidad en transición ofensiva y la presión constante inclinaron la balanza desde el arranque.

En otro enfrentamiento, Policía Municipal derrotó por 46-27 a CRIT Chiapas, manteniendo ritmo intenso y dominio en los rebotes. El conjunto supo capitalizar errores del rival y ampliar la diferencia conforme avanzaron los minutos.

El juego más esperado de la jornada fue el choque entre Poder Judicial y Policía Municipal, que terminó con victoria de 47-42 para el primero en un cierre dramático. Ambas quintetas intercambiaron ventajas durante el encuentro, pero la mayor precisión en los tiros libres resultó determinante para definir el marcador.

Finalmente, CRIT Chiapas consiguió un triunfo importante al superar por 28-25 a Tabasco en un duelo cerrado que se definió en los instantes finales. La concentración defensiva y el control del reloj fueron factores decisivos.

Compromiso

La fecha 3 dejó claro que la Liga del Sureste Jaguares sobre Ruedas continúa elevando su nivel competitivo. Más allá de los resultados, cada partido reflejó disciplina táctica, compañerismo y un fuerte compromiso por fortalecer el deporte adaptado en Chiapas.

Con juegos cada vez más equilibrados y equipos que muestran crecimiento constante, el torneo avanza con paso firme, consolidándose como una plataforma que promueve inclusión, desarrollo físico y sana competencia.