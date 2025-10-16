Intensa jornada en Guanajuato

Ricardo Cordero y Marco Hernández se mantienen sólidos en la búsqueda por su séptima victoria en la Carrera Panamericana. A bordo de El Malditillo, los también defensores del campeonato dominaron los tramos de Guanajuato a pesar de que el pavimento estaba muy resbaloso, logrando conservar la primera posición por segundo día consecutivo y, además, ampliando la ventaja por 24 segundos.

Por su parte, la pareja conformada por Hilaire y Laura Damiron permanece firme, en aras de recuperar el liderato que conquistaron los primeros días de la competencia, al igual que Doug Mockett y Manuel Iguiniz, quienes completan el Top 3 de la categoría principal, Turismo Mayor.

Primera plaza

A pesar que durante la jornada Benito Guerra Jr. y Erwin Coronel tuvieron algunos problemas con el motor del auto 521 y el escape que perdieron a mitad de un tramo de velocidad, se mantienen en la primera plaza de su categoría, Histórica B Plus, seguidos por Karlo Flores en el vehículo 550 y Alejandro Campos con el 522.

Con 17 años de edad, Carlos “Char” García, el más joven de esta carrera, ha sobresalido con un impecable desempeño y, en su debut como piloto de la Panamericana, continúa como líder en la división de Turismo de Producción. Mientras que el volante de Porsche Diego Candano, que este año compite con su hija Lucía Candano como navegante, se mantiene a la cabeza en la categoría Histórica B.

Silao, Guanajuato, vivió por primera vez una recepción oficial la Pana en el Jardín Principal, lugar donde permanece una réplica del auto Lancia, en honor del piloto Felice Bonetto, que perdió la vida en dicha ciudad, en 1953. Después del mediodía, los habitantes celebraron con entusiasmo la llegada de los competidores y aprovecharon para acercarse a los autos clásicos y deportivos.

Posteriormente los autos fueron llevados a la Feria de Silao, lugar en el que los equipos mecánicos trabajaron a marchas forzadas por espacio de una hora, para finalmente continuar con su travesía hacia las últimas secciones de velocidad.

Alrededor de las 17:00 horas, las tripulaciones arribaron al Centro Histórico de Guanajuato, a un costado del imponente teatro Juárez, donde cientos de seguidores les dieron la bienvenida.

Recorrido

En esta séptima etapa las tripulaciones enfrentarán un recorrido de 388 kilómetros, 87 de los cuales estarán distribuidos en nueve secciones cronometradas: La Valenciana 2, Santa Rosa 2, Los Quiotes 2, Los Reyes 1, San José del Tanque 1, Sierra de Lobos 1, Sierra de Lobos 2, San José del Tanque 2 y Los Reyes 2.

Sin duda, será una etapa llena de adrenalina y mucha velocidad, con paisajes espectaculares y curvas que pondrán a prueba tanto la pericia de los pilotos como la resistencia de sus autos.