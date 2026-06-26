Intensa jornada en Inter Prepas 2026

El Mundialito Inter Prepas 2026 de Futbol 5 continúa ofreciendo emociones en cada jornada, reuniendo a estudiantes de distintas instituciones educativas de Tuxtla Gutiérrez en un torneo que ha destacado por su competitividad y el buen nivel mostrado por los equipos participantes.

La actividad del martes dejó un total de siete encuentros de las ramas varonil y femenil, con marcadores abultados, partidos cerrados y representativos que comienzan a perfilarse como favoritos para avanzar a las rondas decisivas.

Varonil

Cobach 13 Irak protagonizó uno de los duelos más espectaculares del día al imponerse por marcador de 10-7 ante Austria, de la Prepa 05. El compromiso estuvo lleno de goles y cambios de ritmo, convirtiéndose en uno de los más entretenidos de la jornada.

En el otro choque varonil, Panamá, de la Prepa 03, consiguió una valiosa victoria por 4-3 sobre Instituto Hispano Japón. El encuentro fue muy equilibrado y se definió en los minutos finales, permitiendo a la escuadra canalera sumar tres puntos importantes.

Femenil

Esta rama también regaló grandes emociones. Panamá, de la Prepa 03, derrotó por 6-3 a Senegal, de la Prepa Bivalente, en un compromiso en el que mostró contundencia ofensiva para quedarse con un triunfo convincente.

Por su parte, Ecuador, representado por el Colegio La Paz, superó por 3-0 a Curazao, del CBTIS 144, controlando el partido de principio a fin para mantener un paso sólido dentro del certamen.

Corea del Sur, de la Prepa 07 (Mónica), también logró una victoria por 3-0 frente a Sudáfrica, de la Prepa 07 (Avendaño), mientras que Alemania, de la Prepa 04, hizo lo propio al vencer 3-0 a Argentina, de Hampton School, demostrando orden táctico y contundencia frente al arco rival.

La jornada concluyó con el choque en el que Paraguay, de la Prepa 01, derrotó por 5-3 a Nueva Zelanda, representada por Conalep 312, en un duelo de ida y vuelta que mantuvo la emoción hasta el silbatazo final.

Con estos resultados el Mundialito Inter Prepas 2026 sigue consolidándose como uno de los torneos estudiantiles más atractivos de la capital chiapaneca, brindando un espacio para que jóvenes futbolistas representen con orgullo a sus instituciones educativas.

Conforme avanza la fase de grupos, cada encuentro adquiere mayor importancia en la lucha por conseguir un lugar en las rondas finales, por lo que se espera que las próximas jornadas mantengan el nivel de intensidad y espectáculo.