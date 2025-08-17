Intensa jornada infantil en el Abierto de Tuxtla

En una atmósfera de entusiasmo y disciplina se celebró, la mañana de este sábado, el Campeonato Abierto de Muay Thai de la categoría infantil, un evento que tuvo como sede el Centro Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez.

Desde tempranas horas los participantes comenzaron a llenar las instalaciones para cumplir con el protocolo de pesaje, programado para las 7 de la mañana. Una vez superada esa fase, los combates arrancaron a partir de las 10:00 horas, ofreciendo un espectáculo cargado de emoción para los asistentes.

La actividad congregó a niñas y niños de distintos clubes de la capital chiapaneca y municipios cercanos, quienes mostraron su preparación dentro del cuadrilátero. Aunque los duelos se desarrollaron en un ambiente de competencia, prevaleció la camaradería y el objetivo principal de fomentar el aprendizaje deportivo.

Contiendas

En el primer encuentro, Luis Ramírez, representante del equipo Sangre Guerrera, enfrentó a Alejandro “El Rayo” Martínez. Fue una pelea vibrante en la que Ramírez mostró mayor precisión en sus combinaciones, para llevarse la victoria desde la esquina azul, ante los aplausos del público.

Después se vivió otra contienda atractiva: Christopher Jonapá, del club Jaguares, midió fuerzas contra Emilio Hernández, del equipo Sangre de Guerrero. Con un estilo ofensivo y gran dominio de los tiempos, Christopher se adjudicó el triunfo desde la esquina azul, confirmando su potencial en esta disciplina.

El tercer enfrentamiento lo protagonizaron Fernando Toledo, desde la esquina roja, y Martín Tabernier. Ambos dieron muestra de resistencia y fortaleza, manteniendo un combate parejo que se extendió hasta el final. La decisión de los entrenadores fue decretar empate, reconociendo el esfuerzo y la entrega de ambos gladiadores.

Uno de los momentos más emocionantes llegó con el duelo entre Dylan León e Íker Barrientos. León impuso su fuerza desde el primer asalto, aprovechando cada apertura de su rival hasta lograr un contundente nocaut que lo convirtió en uno de los protagonistas de la jornada.

Para cerrar el programa, la afición disfrutó un combate entre Gabriel Cruz y Diego Méndez. La pelea fue tan equilibrada que los entrenadores coincidieron en dar un empate, resultado que reflejó la calidad y valentía de ambos competidores.

Reconocimientos

Al finalizar las contiendas, todos los participantes recibieron medallas y diplomas como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con el Muay Thai. Los organizadores destacaron que más allá de los resultados, lo importante fue que los niños vivieron una experiencia enriquecedora, ya que la disciplina, el respeto y el espíritu deportivo estuvieron presentes en cada encuentro.

El Campeonato Abierto de Muay Thai en Tuxtla Gutiérrez se consolida como una plataforma para el desarrollo de nuevas generaciones en este arte marcial tailandés, permitiendo que los pequeños se fogueen en un entorno competitivo, pero siempre formativo. Con jornadas como esta, el semillero chiapaneco sigue creciendo y proyectando futuros talentos que podrán trascender en eventos de mayor nivel.