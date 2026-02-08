Intensa jornada seis en la Liga OMA

La jornada seis de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), en su rama varonil, se celebró con gran intensidad en la cancha del auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, escenario que fue testigo de duelos marcados por sets disputados, ajustes tácticos y buen nivel competitivo.

Enfrentamientos

Uno de los choques más atractivos fue protagonizado por Transportes y ADN Voley. La primera escuadra impuso condiciones desde el primer set con un sólido trabajo en recepción y ataque por las bandas, llevándose el parcial 25-19.

ADN reaccionó en el segundo episodio, afinando su bloqueo y su rotación, para emparejar el encuentro con un 25-6. El tercer set fue decisivo y, tras intercambios constantes de puntos, ADN consiguió cerrar el partido con marcador de 15-0, para sumar una victoria importante en la jornada.

Club Adlers también tuvo actividad destacada al imponerse en dos sets frente a ADN Voley Jr. En el primer parcial, la experiencia fue clave para ganar el set por 25-23, mientras que en el segundo periodo mantuvieron el control del juego con mayor efectividad en el servicio, cerrando el duelo con un 25-15.

En otro compromiso, Club Adlers volvió a la cancha para enfrentar a Copainalá en un partido que se extendió hasta el tercer set. Copainalá tomó ventaja en el primer parcial por 25-20, aprovechando errores no forzados del rival. Sin embargo, Adlers ajustó su esquema defensivo y se llevó el segundo set 26-24. El episodio definitivo fue de alta tensión, pero Adlers logró imponer su ritmo para quedarse con el triunfo 15-6.

Por su parte, Copainalá regresó a la actividad para medirse con Adlers Jr., consiguiendo una victoria en dos sets. Con un ataque constante y buena lectura en la red, Copainalá se adjudicó los parciales 25-23 y 25-20, sumando puntos valiosos en la clasificación.

Nivel al máximo

La jornada dejó claro que la competencia se mantiene pareja, con equipos que muestran crecimiento y buscan consolidarse rumbo a la recta final del torneo. La Liga OMA continúa siendo un espacio de desarrollo y competencia para el Voleibol municipal, con encuentros que elevan el nivel semana a semana.