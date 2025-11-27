Intensas semifinales en Patria Nueva

La emoción del Futbol Veteranos en la Liga Patria Nueva vivió su punto más alto con la celebración de las semifinales en la Unidad Deportiva del mismo sector. Dos partidos con desenlaces contrastantes marcaron la ruta hacia la esperada final, a la cual Barcelona y Real Patria consiguieron su boleto tras imponerse en compromisos de distinta naturaleza, pero con la misma determinación.

La primera llave enfrentó a Barcelona y Deportivo Combinados, duelo que desde el silbatazo inicial se caracterizó por el orden defensivo y el respeto mutuo entre ambos planteamientos. Ninguno quiso regalar espacios y la batalla se concentró en media cancha, donde las recuperaciones y la presión alta se convirtieron en protagonistas. Las ofensivas, aunque insistentes, no lograron encontrar claridad para vulnerar a los guardametas.

Pese a los intentos por acelerar el ritmo en el tramo final del encuentro, los 90 minutos reglamentarios concluyeron sin goles. La tensión obligó a definir al primer finalista desde la tanda de penales, escenario donde Barcelona mostró máxima frialdad. Cada uno de sus tiradores ejecutó con precisión, convirtiendo todos los disparos. Deportivo Combinados falló en un envío determinante, lo que selló su eliminación y dio el pase a los azulgranas.

Avanza Barcelona

Para Barcelona, avanzar por la vía de los once pasos refuerza la solidez que mostró durante todo el torneo, confirmando que su fortaleza táctica y serenidad en momentos críticos siguen siendo sus principales virtudes.

En contraste, la segunda semifinal ofreció un ritmo mucho más abierto. Real Patria dominó de principio a fin y se impuso con autoridad a CNTE FC por marcador de 6-1. El desequilibrio ofensivo de Acolhua “El Coleccionista” Coello y la contundencia de Aarón Herrera fueron determinantes, pues ambos firmaron tripletes y guiaron a su equipo hacia una victoria categórica. CNTE FC intentó reaccionar, pero el volumen de juego del rival terminó por superarlo.

Real Patria a la final

El conjunto de Real Patria no solo mostró amplitud en el ataque, sino también una estructura ordenada que le permitió recuperar rápido el balón y mantener la presión constante, dejando claro que llega a la final en su mejor versión futbolística.

Con los resultados consumados, el gran desenlace entre Barcelona y Real Patria se jugará el próximo domingo, en horario por confirmar. El cierre del torneo promete un enfrentamiento entre dos estilos distintos: la sobriedad táctica de Barcelona y el poder ofensivo de Real Patria.