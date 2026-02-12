Intensidad al límite en la semana 2

Duelos intensos, varios de estos definidos por escaso margen, dieron forma a la semana 2 de los campeonato de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, con acciones celebradas en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

Desde sus primeras jornadas, el Uniflag Open 2026 confirma que la temporada avanza con mucha competitividad, lo que anticipa una campaña sumamente disputada en las diferentes divisiones.

Acción en Open Femenil

En la categoría para las damas, la representación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) firmó una de las actuaciones más contundentes de la jornada al arrollar por 44 puntos a 6 a Power Puff. En tanto que las actuales campeonas, Pamboleras, debutaron con autoridad tras vencer 16-0 a Toxic, mostrando control y experiencia.

Por su parte, South Crew también destacó al superar por contunde “score” de 20-0 a Borregas, consolidándose como uno de los equipos protagonistas.

Open Mixto

La división mixta ofreció algunos de los compromisos más vibrantes, resaltando el que Toros ganó por una apretada diferencia de 14-12 sobre Toxic, en un cierre dramático, digno de un juego de postemporada.

Big D’s y Mustangs brindaron un auténtico duelo ofensivo que terminó en 40-34 a favor de los primeros. Por su parte, el representativo de la Unicach se impuso sorpresivamente por 19-13 ante Diablitos, en un partido de alta intensidad, mientras que Toros Jr. superó por 13-6 a Power Puff en un choque marcado por la fortaleza defensiva.

En uno de los encuentros más emocionantes se dio el triunfo de Toxic 20-19 ante Tucanes, en tanto que el MG Team derrotó por 39-36 a Borregos Jr., en un enfrentamiento de constantes intercambios de anotaciones. Para cerrar la actividad, el cuadro de Mustangs sumó una victoria adicional tras imponerse por 18-6 a Wild Rabbits.

Open Varonil

Finalmente, en la categoría exclusiva para varones, el equipo unicachense obtuvo un importante triunfo de 23-12 frente a Toros, en un duelo dinámico y bien disputado. Por su parte, Mustangs y Alquimistas protagonizaron un empate de alarido por 12-12.

Respecto a estos resultados, Gilberto Carbonel Gómez, presidente de la Liga Uniflag, destacó el crecimiento competitivo de sus torneos Open, como lo reflejan la paridad entre escuadras y el alto nivel técnico mostrado en cada jornada por tocheras y tocheros, quienes se perfilan para brindar una temporada llena de espectaculares partidos, en la que cada punto puede marcar la diferencia rumbo a la clasificación para los “playoffs”.