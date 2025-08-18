Intensidad y emociones en la jornada 13

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA) sigue consolidándose como uno de los torneos más atractivos del estado y la última jornada disputada en las instalaciones de Caña Hueca dejó claro que cada encuentro es una prueba de carácter para los equipos participantes. Los choques fueron marcados por la intensidad, el empuje colectivo y la precisión en cada jugada, lo que permitió presenciar “rallies” espectaculares que mantuvieron al público atento de principio a fin.

El primer enfrentamiento fue protagonizado por Freyas y Místico “A”, duelo que reflejó la competitividad de la categoría. El conjunto de Místico impuso su experiencia desde el arranque, aprovechando su orden en la red y la solidez de su servicio para frenar a unas Freyas que mostraron entrega, pero que no lograron mantener la regularidad. Con parciales de 25-20 y 25-15, el cuadro místico cerró con autoridad y aseguró el triunfo en dos sets.

Segundo encuentro

Posteriormente, las Freyas volvieron a la duela para medirse frente a ADN Voley Peques. Este encuentro fue uno de los más intensos de la jornada, pues se resolvió en tres parciales. Las Freyas se llevaron el primer set con marcador de 25-20, pero ADN respondió con mayor fuerza en el segundo, ajustando sus bloqueos y mejorando su recepción para igualar con un 25-19. El desenlace se definió en un tercer set donde ADN Voley Peques mostró temple en los momentos clave para imponerse 15-12, confirmando que los detalles tácticos son determinantes en partidos cerrados.

En otro de los compromisos, Místico “B” enfrentó a Canelos Boy, pero el dominio de estos últimos fue absoluto. Desde el inicio controlaron el ritmo del encuentro con un ataque contundente y un saque que complicó constantemente la defensa rival. Los parciales 25-10 y 25-6 reflejaron la diferencia en la cancha, con un Canelos Boy que no permitió reacciones y selló la victoria de manera categórica.

La participación de Freyas no terminó ahí, pues más adelante se enfrentaron a Cattleyas. En este cruce las Freyas mostraron su mejor versión, con un juego mucho más equilibrado y explosivo en la ofensiva. Lograron imponerse con claridad por 25-0 y 25-0, resultado que les permitió recomponer el camino y recuperar confianza tras su descalabro anterior.

Lechuzas y Canelos Boy

Finalmente, el cierre de la jornada fue protagonizado por Lechuzas y Canelos Boy. Este último demostró de nueva cuenta su contundencia en la duela y con parciales de 25-0 y 25-0 se adueñaron del partido sin complicaciones. Lechuzas, aunque intentó generar resistencia, no pudo contrarrestar la efectividad de un rival que se encuentra en gran nivel competitivo.

Con estos resultados, la Liga OMA mantiene una dinámica vibrante, donde los equipos ajustan sus estrategias jornada a jornada y buscan escalar posiciones en la clasificación general. El nivel mostrado refleja el esfuerzo constante de jugadoras y jugadores que cada fin de semana convierten la duela en un escenario de intensidad y espectáculo.

La próxima jornada promete más emociones, pues los equipos continúan afinando su sistema de juego y los cruces directos empiezan a marcar una pauta de cara a la recta final del torneo. La afición será testigo de encuentros llenos de adrenalina y pasión por el Voleibol.