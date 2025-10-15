Inter Playa gana en Chiapas y es sublíder

Con garra y viniendo de atrás, el Inter Playa del Carmen derrotó por 2-3 a Tapachula FC, en el estadio Olímpico de Tapachula, en la octava fecha de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier, Serie A.

El equipo de casa —dirigido por Diego Mazariegos— abrió el marcador al minuto 31 con un remate con la pierna derecha de Moisés Eduardo “Cabañitas” Villatoro, que venció a Christian García para el 1-0. El mismo Moisés Eduardo anotó el 2-0 al minuto 44, con un remate desde afuera del área con la pierna zurda, resultado con el cual ambas escuadras se fueron al descanso de medio tiempo.

En la segunda parte, el silbante marcó un claro penal tras una mano dentro del área del defensa local Jesús Navarro, que cambió por gol Giovanny León al minuto 49, cobrando al lado derecho del portero para el 1-2.

Un minuto después, al 50, Maximiliano Palacios, quien había entrado de cambio, hizo el 2-2 empujando el balón al fondo de las piolas con la pierna izquierda, tras un servicio por el lado izquierdo.

Posteriormente, al minuto 55, Erick Meléndez, quien también había entrado de cambio por Máximo Plada, anotó el 2-3 con un remate de cabeza tras un centro por el lado derecho, resultado que a la postre fue el definitivo.

De este modo el equipo dirigido por Nicolás Burtovoy llegó a las 16 unidades para ubicarse segundo del grupo 3, y en la fecha nueve recibirá a Racing de Veracruz, mientras que Tapachula FC se quedó con diez unidades y visitará a Montañeses FC.