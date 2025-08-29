Intercrepes y Princes FC disputan la final

La Liga de Desarrollo Sub-18 de la Liga Palapa de Futbol 7 llega a su capítulo decisivo este sábado en la cancha de Futbol de Altura Sears. La cita está programada para las 16:00 horas y enfrentará a dos equipos que han mostrado consistencia a lo largo de la temporada: Intercrepes y Princes FC.

Ambas escuadras llegan al partido definitivo luego de superar un calendario exigente, en el que dejaron en el camino a rivales de buen nivel. Intercrepes destacó por su capacidad ofensiva, con un plantel que apostó por la presión alta y el juego colectivo como principales armas para instalarse en la instancia final.

Del otro lado, Princes FC se consolidó con una propuesta equilibrada, en la que la solidez defensiva fue clave para mantener resultados positivos en cada ronda. Su orden en la zona baja y la velocidad de sus extremos representan un desafío para cualquier adversario.

El duelo entre Intercrepes y Princes FC promete un choque de estilos. Mientras que los primeros buscarán dominar con posesión y ataques constantes, los segundos intentarán aprovechar espacios para contragolpear y generar peligro en momentos precisos.

Emocionante desenlace

La Liga Palapa de Futbol 7, en su categoría sub-18, ha logrado consolidarse como un torneo competitivo que abre espacio a nuevas generaciones de jugadores, con escenarios que imitan la intensidad de categorías mayores. La final de este sábado refuerza esa idea, pues enfrentará a dos equipos que se ganaron su lugar con disciplina y talento.

Los organizadores señalaron que se espera una buena respuesta del público, ya que la cancha de Altura Sears ha sido escenario recurrente de encuentros con gran ambiente. Para esta final se anticipa un choque emocionante, digno de cerrar el torneo con broche de oro.

Con la ilusión intacta, tanto Intercrepes como Princes FC llegarán a la cancha convencidos de que el trabajo hecho en semanas pasadas puede rendir frutos. Este sábado el balón rodará a las 16:00 horas y se escribirá un nuevo capítulo en la historia de la Liga de Desarrollo Sub-18.