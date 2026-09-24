Invita IMSS Chiapas a carrera por su 70 aniversario

Como parte de las actividades conmemorativas por el 70 aniversario de la representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, se realizará la Carrera Recreativa Corre por tu Salud, este domingo 27 de septiembre, en Tapachula.

El titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza del IMSS Chiapas, Alberto Zamora Díaz, informó que la actividad tendrá como punto de salida el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 Nueva Frontera, a las 6:50 horas, y como meta el campo de futbol del complejo delegacional ubicado en la trotapista.

Como parte de la jornada, las primeras 200 personas que se inscriban recibirán playera y habrá hidratación para todas y todos los participantes.

Zamora Díaz detalló que la inscripción podrá realizarse mediante el formulario que se encuentra en las redes sociales del IMSS Chiapas y la entrega de kits se realizará el viernes 25 de septiembre, de 8:00 a 16:00 horas, en el Centro de Seguridad Social Tapachula, ubicado en avenida Central Sur esquina con 12a Calle Oriente 98, colonia Centro, Tapachula de Córdova y Ordóñez.