Invita Lechuzas a niños y jóvenes a formarse

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) anunció su convocatoria oficial para Fuerzas Básicas, ofreciendo una plataforma de formación profesional para niñas, niños y jóvenes que deseen desarrollar su talento en el Futbol e incluso sueñen con llegar a jugar de manera profesional.

A través de comunicado oficial dieron a conocer que cuentan con un espacio diseñado para el desarrollo deportivo, formativo y personal, con entrenadores calificados y certificados por la Federación Mexicana de Futbol, empleando además tecnología de vanguardia.

“Lechuzas Fuerzas Básicas brinda entrenamientos de calidad, con disciplina, valores y acompañamiento integral para que los futbolistas en formación mejoren sus habilidades técnicas y tácticas, mientras viven la experiencia de crecer como verdaderos profesionales en la cancha”, detalla el documento.

Remarcan que su esquema de trabajo está cimentado por entrenadores certificados, aplicando el modelo de juego que actualmente lleva su equipo profesional de Liga TDP, actualmente uno de los mejores clubes a nivel nacional.

Informaron que, con el objetivo de fortalecer el proceso formativo de los integrantes de las Fuerzas Básicas, cuentan con chalecos de tecnología GPS como en los mejores equipos del mundo, siendo hoy día una herramienta indispensable para el análisis del rendimiento deportivo, pues permite monitorear y analizar el desarrollo físico de los jugadores durante entrenamientos y partidos.

La invitación está abierta para las categorías: Pony (2019-2020), Infantil Menor (2017-2018), Niños Héroes (2015-2016), Infantil Mayor (2013-2014), Juvenil A (2011-2012) y Premier (2008-2010)

Los entrenamientos se llevan a cabo en las instalaciones de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), de lunes a viernes a las 5:00 de la tarde, a donde los padres de familia y aspirantes pueden acudir directamente para solicitar informes e inscripciones.