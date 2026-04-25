Invitan a Clase Nacional Diamantes de Paz

Con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y promover estilos de vida saludables, fue anunciada la Clase Nacional Diamantes de Paz, evento dirigido a todos los amantes del Beisbol y Softbol en Tuxtla Gutiérrez. La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en el Campo de pelota del parque deportivo Caña Hueca, uno de los espacios más representativos para el deporte en la capital chiapaneca.

La sesión está programada en un horario de 9 a 10 de la mañana y tendrá carácter completamente gratuito, lo que abre la puerta para que niños, jóvenes y adultos puedan integrarse sin restricciones económicas.

Propósito

Los organizadores buscan que tanto jugadores con experiencia como principiantes encuentren en esta clase una oportunidad para fortalecer fundamentos técnicos, así como para acercarse a estas disciplinas.

Durante la jornada se espera trabajar aspectos básicos como el fildeo, el bateo y lanzamientos, además de ejercicios enfocados en la coordinación y el trabajo en equipo. La iniciativa forma parte de un esfuerzo nacional por impulsar el deporte como herramienta de desarrollo social, contando con el respaldo de figuras y organismos vinculados al impulso deportivo en México.

Asimismo, dieron a conocer que los interesados podrán pedir informes e inscribirse a través del número telefónico 9616135478, facilitando así su participación en esta experiencia que tiene la intención reunir a la comunidad deportiva en un ambiente familiar y formativo.

Finalmente, se extiende la invitación a toda la ciudadanía para que forme parte de esta actividad, que promete una mañana dinámica y llena de aprendizaje en torno al Beisbol y el Softbol, disciplinas que continúan ganando terreno en Chiapas.