Invitan a colosos a competir en Cancún

Los atletas de Chiapas dedicados al Fisicoconstructivismo y Fitness fueron convocados a participar en dos importantes competencias que se celebrarán del 13 al 15 de noviembre en Cancún, Quintana Roo: la 9ª Copa Esmeralda para Principiantes y Novatos 2026 y la Diamond Cup Cancún 2026.

Ambos certámenes tendrán como sede el bulevar Kukulcán, kilómetro 4.5, en la Zona Hotelera, donde se espera la presencia de exponentes de diferentes entidades del país.

Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, giró ambas convocatorias, además de ser invitado a participar en calidad de juez internacional, junto al juez nacional Jorge Alejandro Jiménez Romero, aportando su experiencia en la evaluación de los atletas.

Copa Esmeralda para novatos

La acción comenzará con la Copa Esmeralda, programada para los días 13 y 14 de noviembre, con el propósito de brindar un espacio competitivo a colosos que se encuentran en las primeras etapas de su trayectoria.

El viernes 13 de noviembre se efectuará el pesaje y el registro de participantes, de 16:00 a 19:00 horas, mientras que el sábado 14 habrá inscripciones de 8:00 a 9:30 horas. La competencia arrancará ese mismo día, a partir de las 11:00 horas, con el respaldo de organismos deportivos y patrocinadores, entre estos la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness de Quintana Roo.

Diamond Cup Cancún 2026

Por su parte, la Diamond Cup Cancún 2026 tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre, bajo el distintivo IFBB Pro. De acuerdo con la convocatoria, el registro y pesaje de atletas se hará el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, en ambos casos de 16:00 a 19:00 horas.

Las acciones están programadas para el domingo 15 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, con el patrocinio destacado de Metforce Sport Nutrition.

La invitación está dirigida a los fisicoconstructivistas chiapanecos interesados en medir su preparación y adquirir experiencia competitiva, aprovechando la celebración de ambos campeonatos en un mismo fin de semana en Cancún.