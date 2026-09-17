Invitan a la 2ª Carrera con Causa

Con el objetivo de promover la activación física y generar mayor conciencia sobre las enfermedades reumáticas, la Asociación de Pacientes Reumáticos Esperanza de Vida (Aprevac) presentó la convocatoria para su 2ª Carrera con Causa por el Día del Paciente Reumático, que se llevará a cabo el domingo 11 de octubre en el parque Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa efectuada en Vips Poniente, Dulce Trejo, presidenta de Aprevac, acompañada por Alejandro Velásquez Aguilar, Roberto Maza, director del parque Caña Hueca, y Elba Sántiz, gerente de Vips Poniente, dio detalles de esta actividad que busca reunir a corredores, familias y sociedad en general en torno a una causa social.

Una buena causa

Los organizadores hicieron un llamado a la población tuxtleca para participar en esta segunda edición, destacando que, además de fomentar la práctica deportiva, la carrera pretende contribuir a que exista un mayor conocimiento sobre las enfermedades reumáticas y las condiciones que enfrentan quienes viven con alguno de estos padecimientos.

La cita es el domingo 11 de octubre de 2026, a partir de las 7:00 horas, en Caña Hueca. El recorrido será de 5 kilómetros, completando tres vueltas al circuito del parque. Todos los participantes que se encuentren debidamente inscritos y crucen la meta recibirán una medalla conmemorativa como reconocimiento.

La competencia contempla ramas varonil y femenil, además de categorías de acuerdo con la edad. La libre, para atletas de 15 a 39 años, tendrá su salida a las 7:00 horas; la master, de 40 a 49 años, arrancará a las 7:30, mientras que la categoría veteranos, para personas de 50 años en adelante, partirá a las 8:00 horas.

De igual manera, se contempla la participación de atletas con discapacidad, quienes tendrán su salida a las 8:00 horas. Las inscripciones ya estás abiertas y podrán hacerse tanto en línea como de manera presencial, con un costo de 200 pesos.

Para el registro en línea, los interesados deberán hacer el pago indicado por los organizadores y posteriormente enviar el comprobante vía Whatsapp al número proporcionado en la convocatoria. También existe la opción de inscripción presencial en Vips Poniente, en horario de 9:00 a 21:00 horas, de lunes a domingo.

La entrega de números para todos los inscritos será el sábado 10 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de Vips Poniente. La invitación queda abierta para corredores de diferentes edades y personas interesadas en sumarse a esta causa el próximo 11 de octubre en Caña Hueca.