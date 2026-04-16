Invitan a la 5ª Carrera de la Niñez en Tuxtla

Con el objetivo de llevar alegría, diversión y salud a cientos de pequeñitas y pequeñitos, fue anunciada la 5ª Carrera de la Niñez, organizada por la empresaria Lety Zuart, en colaboración con autoridades municipales y estatales, así como con la iniciativa privada de la capital chiapaneca.

En conferencia de prensa efectuada este miércoles, Zuart destacó que este evento es completamente gratuito, gracias a la suma de esfuerzos entre sociedad civil, sector privado y diferentes dependencias de gobierno.

Bases del evento

La logística será coordinada por la Asociación Estatal de Corredores en Club e Independientes de Chiapas, dirigida por Alfredo Ruanova Ortega y que a través de los clubes Corre Libre y Líderes organizará los “heats” y la entrega de folios, playeras y medallas.

Ruanova indicó que es una carrera gratuita con cupo limitado a 800 participantes, en las ramas varonil y femenil, en tanto que las categorías van de los 2 a los 12 años de edad. También podrán participar niñas y niños con discapacidad o alguna condición como autismo.

El procedimiento de inscripción se abrió este miércoles 15 de abril de 2026 a las 12:00 horas, en las páginas de Facebook Aeccich y Solo Ámbar MX, en donde estará disponible el “link” de registro.

Los padres de familia y sus hijos recogerán su folio el mismo día del evento, de 7:00 a 7:50 de la mañana, en el parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, y el arranque será las 8:00 horas.

Al terminar la prueba, recibirán su medalla y podrán subir al podio para tomarse la foto con sus papás, además de que se anunció que se rifarán 21 bicicletas y regalos al término del evento.

En la presentación de este evento estuvieron también la directora del Sistema DIF Estatal, licenciada Isabel Granda González; el director del Indetux, Manuel de Jesús Martínez; Eduardo Estrada Molina, director del CRIT Chiapas, y la señora Isabel Murillo, de Gorditas Don Rafita.