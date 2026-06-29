Invitan a la 5.ª Copa Alegría & Golden Power

Comenzó la cuenta regresiva para la 5.ª Copa Alegría & Golden Power, a celebrarse el venidero 18 de octubre, en el Teatro de la Ciudad “Emilio Rabasa”, en Tuxtla Gutiérrez.

El campeonato, organizado por el Alegría Centro Fitness & Gym, y avalado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas A. C. (Affechac), lanzó en días recientes su convocatoria oficial a fin de que los atletas se preparen de la mejor forma para contender por una atractiva bolsa de 180 mil pesos en efectivo y la gloria de llevarse los trofeos en disputa en este prestigiado certamen regional.

Categorías en contienda

Como en su más reciente edición el campeonato contempla a competidores en dos diferentes divisiones: Clasificados y No Clasificados.

Dentro de los Clasificados están incluidos los atletas desde los 65 kilogramos, además de los de 70 y 80, así como de 80 kilos en adelante. También podrán competir exponentes del Classic Physique, Men’s Physique, Wellness, Figura y Bikini Fitness.

Al primer lugar de cada categoría —a partir de Clasificados— se le otorgarán tres mil pesos; a los segundos dos mil pesos y a los terceros, mil pesos, además de medalla y trofeo, en tanto que del cuarto al sexto habrá medallas como reconocimiento a su esfuerzo.

Por su parte, el campeón absoluto se llevará el monto máximo en disputa, que es de 15 mil pesos, más la Copa Alegría, en tanto que habrá un premio de 20 mil pesos para el que resulte Campeón de Campeones, el cual se elige del ganador de esta edición y los que han ganado antes el torneo y se presenten a pelear por este título.

Los No Clasificados

Por su parte, en lo que se refiere a los atletas No Clasificados estarán compitiendo en las categorías Físico Novatos y Físico Principiantes, Men’s Physique Novatos y Principiantes, así como Classic Physique Novatos, Classic Physique Principiantes, Wellness Principiantes y Wellness Novatas, Bikini Novatas, Veteranos y Juvenil.

Para estas categorías la premiación consistirá exclusivamente en medallas del primero al sexto lugar.

Informes e inscripciones

Para los interesados en participar, las inscripciones y pesaje se realizarán un día antes del evento, en las instalaciones del teatro gimnasio organizador (sucursal norte), en horario de cuatro de la tarde a ocho de la noche, con un costo de 300 pesos, presentando copia de CURP actualizada y copia de INE por categoría.

Finalmente, es oportuno recordar que la competencia es organizada por el excampeón Manuel de Jesús Alegría Morales, propietario del Alegría Centro Fitness & Gym.