Invitan a la carrera Can-labacita Tía

Con la promesa de patitas, dulces y disfraces fue presentada oficialmente la carrera Can-labacita Tía 2026 2K y 5K, la cual se llevará a cabo en la colonia Jardines de Tuxtla de esta capital, el domingo 1 de noviembre, a partir de las 6:15 de la mañana.

En conferencia de prensa encabezada por José Antonio López Ruiz, en compañía de Dareka Pantoja Toral y Tania Romina Yong Paredes, dieron detalles de esta actividad atlética con causa, a favor de la fundación Dejando Huella, que promueve la adopción de perros.

Modalidades

La carrera Can-labacita Tía contempla diferentes modalidades para que puedan participar corredores, familias y niños, además de las mascotas. La prueba principal es de 5 kilómetros, en la modalidad libre en ambas ramas, con una premiación de mil 500, mil y 500 pesos para los tres primeros lugares respectivamente.

También se contará con una vistosa carrera de 2 kilómetros en la que cada perrito podrá llevar a su humano, y en esta categoría los ganadores obtendrán regalos.

La convocatoria incluye una categoría infantil, dirigida a pequeños de 6 a 7, 8 a 9 y 10 a 12 años, quienes recorrerán una distancia de 200 metros y recibirán regalos y juguetes como parte de la premiación.

Respecto al orden de participación, la carrera de 5 km arranca a las 6:30 de la mañana; la de 2 km, a las 6:45 horas, y las competencias infantiles están programadas para las 7:15. El punto de arranque es en la calle Laureles número 21, colonia Jardines de Tuxtla, en el restaurante Santo Campo, donde los corredores podrán convivir al término de las acciones.

“Invitamos a todos los corredores, familias, niños y perritos a participar en la Can-labacita Tía este primero de noviembre a las 6:30 de la mañana. Todos pueden llegar disfrazados con la temática de Día de Muertos o de Halloween”, expresó Tania Romina Yong Paredes, quien remarcó la importancia de promover este tipo de actividades para hacer conciencia sobre el cuidado y el bienestar de los animales.

Inscripciones

La cuota de recuperación es de 200 pesos para las modalidades de 2 km, 5 km y niños con medalla; mientras que hay otra de 350 pesos para quienes participen en las mismas modalidades, pero además de la medalla incluye playera conmemorativa.

Las inscripciones pueden hacerse en línea a través de Portaliasports.com, así como de manera física en Santo Campo.