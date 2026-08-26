Invitan a la carrera Solo para Peques 2026

Con un enfoque dirigido a fomentar la actividad física y la convivencia entre niños y jóvenes en un ambiente sano y rodeado de naturaleza, fue presentada oficialmente la carrera Solo para Peques 2026, que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre —a partir de las 7:30 de la mañana— en el parque recreativo Caña Hueca de la capital chiapaneca.

Bases del evento

En conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de Vips Oriente, fue presentada la imagen oficial del evento, así como la medalla conmemorativa.

El acto estuvo encabezado por Alexander Parz, organizador de la carrera y director del portal Atletismo y Ciclismo de Chiapas, en compañía de Alfredo Ruanova Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Corredores en Club e Independientes de Chiapas (Aeccich), Alberto Ayala Solís, representante del Instituto del Deporte Tuxtleco, y Carolina Castellanos, de Vips Oriente.

La actividad contará con pruebas para participantes desde los 3 hasta los 15 años de edad, además de las categorías para niños en silla de ruedas, con síndrome de Down y personas con discapacidad, todas en ambas ramas y con distancias adaptadas de acuerdo con las edades de los competidores, desde los 30 hasta los 750 metros.

Como cierre se contempla la tradicional carrera de convivencia familiar de 750 metros, en la que todos los niños pueden completar el circuito junto a sus padres.

La inscripción tendrá un costo de 130 pesos y el cupo estará limitado a 300 participantes, pues de acuerdo con los organizadores es la cifra adecuada para que el evento cumpla con un buen control.

Para hacer el registro, los interesados podrán efectuar la transferencia correspondiente a la cuenta BBVA 4152314281197940 y enviar el comprobante al número 9611357710.

La entrega de kits se hará el viernes 2 de octubre, en horario de 16:00 a 20:00 horas, en el Hotel Eco City; será el único día y como requisito es preciso presentar copia de identificación del padre, copia de acta de nacimiento o CURP del pequeño y carta responsiva firmada.

Finalmente, Alexander Parz informó que todos los corredores recibirán medalla de participación, mientras que los tres primeros lugares de cada categoría serán reconocidos con premiación adicional.