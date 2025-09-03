Invitan a la carrera Solo para Peques

Fue presentada oficialmente la carrera Solo para Peques 2025, a celebrarse el próximo 12 de octubre, a partir de las 7:30 de la mañana, en el parque recreativo Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez.

El acto contó con la participación de Alexander Parz, coordinador de Atletismo y Ciclismo de Chiapas y titular del comité organizador; Mariana Solís, directora del parque Caña Hueca; Alfredo Ruanova Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Corredores en Club e Independientes de Chiapas y coordinador del club Corre Libre; Alejandro Juárez Velázquez, coordinador del club Primates Running, y Elba Esther Pérez Santiz, representante de Vips.

Parz recordó que este evento deportivo está 100 por ciento enfocado en niños y jóvenes de hasta 15 años de edad, si bien también se tendrá la Carrera de Convivencia Familiar, que constará de 750 metros, en la cual podrán participar los niños en compañía de sus padres.

En este sentido, dio a conocer que la justa es para las ramas femenil y varonil y estará dividida en las siguientes categorías y distancias: 3 años, 30 metros; 4 años, 40 metros; 5 años, 70 metros; 6 años, 80 metros; 7 años, 90 metros; 8 años, 100 metros; 9-10 años, 200 metros; 11-12 años, 400 metros, y 13-15 años, 750 metros. Asimismo, se contará con una categoría especial para niños con síndrome de Down y capacidades diferentes, que correrán 100 metros, así como la Carrera de Convivencia Familiar de 750 metros.

“Pensamos que la niñez merece eventos en donde la logística esté garantizada, y eso es donde nos hemos enfocado. El club Corre Libre, Primates y Coffemateros hacemos un equipo sólido para para organizar a los niños y jóvenes”, expresó Ruanova en su intervención.

Asimismo, extendieron desde ahora la recomendación a los padres de familia de llevar a sus hijos al menos 40 minutos antes de su prueba y motivarlos a dar su mayor esfuerzo.

Inscripciones y kits

El costo de inscripción es el mismo de la edición anterior; es decir, 120 pesos, que incluye el número oficial del competidor y una medalla metálica para todos los peques inscritos.

Los registros pueden hacerse mediante depósito a la cuenta 4152314281197940 de BBVA, poniendo nombre y apellidos del padre, madre o tutor en el concepto, y después deberán enviar comprobante al número 9611357710.

La entrega de kits se llevará a cabo en el Hotel Ecocity, el viernes 10 de octubre, de 4 de la tarde a 8 de la noche (único día). Los asistentes deberán presentar copia de identificación del padre, copia de acta de nacimiento o CURP del participante y carta responsiva.

Para finalizar, Alexander Parz agradeció todo el apoyo brindado por los patrocinadores, así como al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Indetux y Protección Civil, y a los clubes de corredores que garantizan cada año el éxito a la carrera Solo para Peques.