Invitan a la Copa Talentos Benemérita Unach

Con el objetivo de incentivar la práctica del deporte y captar talentos, fue presentada la Copa Talentos Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a celebrarse del 26 al 28 de marzo.

En conferencia de prensa, Ana Zuarth, titular de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria de la Benemérita Unach, dio a conocer que este torneo refrenda el compromiso de la máxima casa de estudios de Chapas con el desarrollo profesional e integral, en los ámbitos académico, cultural y deportivo.

En compañía de Marcela Vázquez y Mauro Chávez, representantes de la Secretaría de Salud y del Indeporte respectivamente, precisó que el llamado es para preparatorias públicas y privadas, así como para bachilleratos, para jóvenes de entre 15 y 18 años de edad, en ambas ramas.

Por su parte, Ernesto Treviño Martínez, jefe del Departamento de Deportes de la Unach, indicó que la expectativa es llamar a jóvenes de nivel medio superior, con el objetivo de atraer estudiantes a la oferta educativa de la Unach y que además sean parte de su representación deportiva.

Buena respuesta

Julia Rodas Gordillo, entrenadora de Futbol de la Unach, detalló que el cupo es para 16 equipos y hay un gran interés de las zonas Altos y Costa, en tanto que instituciones educativas como el Tec de Monterrey y Cobach 33 ya han garantizado su participación.

Dio a conocer que las sedes de los encuentros serán Ciudad Universitaria, la Facultad de Ingeniería Civil de la Unach, la cancha Salvador Cabañas, el campo de la Unicach, la Unidad Deportiva del Isstech y el parque Caña Hueca.

La premiación consistirá en trofeo y medallas para el primer lugar, así como trofeo para el segundo. Para poder participar, los equipos deben contar con un mínimo 16 jugadores, presentando acta de nacimiento, CURP, constancia de estudios y número de seguridad social, además de firmar su carta responsiva.

Lo registros son gratuitos y están abiertos desde hoy y hasta el 16 de marzo. Para más información, los interesados pueden llamar al teléfono 9612718228.