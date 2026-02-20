Invitan a la Liga Jaguares sobre Ruedas

Con el objetivo de fomentar la inclusión y fortalecer el deporte adaptado en la capital chiapaneca, fue anunciada la Liga del Sureste Jaguares sobre Ruedas, torneo de Basquetbol sobre Silla de Ruedas que se llevará a cabo este 21 de febrero a partir de las 10:00 horas en la Unidad Deportiva de Patria Nueva.

El certamen es impulsado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2024-2027, a través del Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux), como parte de las acciones encaminadas a promover espacios deportivos incluyentes y de sana convivencia.

La convocatoria establece que la categoría será mixta, con participación abierta para todos los géneros, reafirmando el compromiso de generar igualdad de oportunidades dentro del ámbito deportivo. Los organizadores destacaron que el evento busca no solo la competencia, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del deporte adaptado como herramienta de integración social.

La jornada se desarrollará en la Unidad Deportiva de Patria Nueva, escenario que se ha consolidado como uno de los principales puntos para la práctica de distintas disciplinas en Tuxtla Gutiérrez. Se espera la participación de equipos locales y regionales, en un ambiente que combinará intensidad, estrategia y trabajo en conjunto. Hasta el momento se cuenta con 6 escuadras confirmadas, pero se espera que la cantidad aumente en los próximos días.

Deporte para todos

El Basquetbol sobre Silla de Ruedas es una disciplina que exige gran preparación física, coordinación y dominio técnico, además de un alto sentido táctico, lo que garantiza encuentros dinámicos y emocionantes para jugadores y espectadores.

Las autoridades deportivas hicieron un llamado a los interesados a hacer su registro con anticipación para asegurar su lugar en el torneo, reiterando que actividades como esta fortalecen la cultura deportiva y consolidan una sociedad más incluyente.

Con iniciativas como Jaguares sobre Ruedas, Tuxtla reafirma su apuesta por el deporte como motor de transformación social y como un espacio donde todos tienen cabida.