Invitan a participar en Una Subidita y Ya

Con una participación estimada de mil ciclistas, fue presentada la octava edición de la rodada Una Subidita y Ya, que se efectuará el domingo 25 de octubre en una ruta de 85 kilómetros, desde Tuxtla Gutiérrez hasta San Cristóbal de Las Casas, pasando por Chiapa de Corzo.

La convocatoria se dio a conocer la mañana de este viernes en las instalaciones de la agencia ByD Tuxtla, encabezada por Isabel Araujo de Giant Store Tuxtla y organizadora del evento, además de autoridades deportivas y patrocinadores.

En esta ocasión, los recursos obtenidos mediante las inscripciones serán destinados a la adquisición de bicicletas para niñas y niños de la colonia Ampliación Loma Bonita.

La cuota de registro será de 100 pesos por ciclista, aportación con la que los organizadores buscan reunir fondos para cumplir el propósito social de esta edición, además de fomentar la convivencia entre aficionados al Ciclismo de ruta. Todos los inscritos estarán participando con su número en la rifa de una bicicleta.

Recorrido de alta exigencia

El punto de concentración será el acostumbrado, en avenida central y 13ª Poniente de Tuxtla Gutiérrez. Los participantes deberán presentarse a las 4 de la mañana, pues la salida del contingente está programada en punto de las 5:00 horas.

El recorrido contará con diversos puntos de referencia, como Los Ladrillos en Chiapa de Corzo, El Escopetazo (km 35), Piedra Parada (km 52) y Navenchauc, antes de culminar en el parque de la Bicicleta en San Cristóbal. De acuerdo con las estimaciones de los organizadores, completar el recorrido podría tomar entre siete y ocho horas, por lo que se recomienda a los inscritos considerar las exigencias de esta actividad que inicia a una altitud de 500 metros sobre el nivel medio del mar, para terminar a casi 2,500 metros.

Para brindar asistencia durante la rodada, se dispondrá de una ambulancia y un vehículo barredora, unidades que acompañarán al contingente a lo largo del trayecto.

Mantienen su compromiso social

La iniciativa cuenta con antecedentes de apoyo a diferentes causas. En la edición anterior, los organizadores consiguieron reunir 103 mil pesos, cantidad que fue entregada al Hospital de Especialidades Pediátricas.

El objetivo será beneficiar directamente a la niñez mediante la entrega de bicicletas, dando continuidad al carácter solidario que ha distinguido a Una Subidita y Ya desde sus anteriores convocatorias.

“Una Subidita nace en el 2018, desde la intención de incentivar a la comunidad ciclista para un entrenamiento fuera de lo común, subir en una ruta a San Cristóbal de Las Casas, una ruta demandante que en su momento creíamos que iba a ser fácil, pero no lo fue porque nadie llegó a la meta, que era San Cristóbal; todos nos quedamos a las 5 de la tarde en el zoológico de San José porque iban muchos principiantes”, recordó Araujo, y dijo que en aquella ocasión fueron unos 70 ciclistas los que se animaron y para su segunda edición fueron 200 los que se animaron, y más adelante se vio que podría ser una actividad con causa.

Finalmente, los organizadores invitaron al público a sumarse a esta experiencia que combina deporte, solidaridad y aventura, recordando que los interesados pueden obtener más información directamente en Giant Store Tuxtla o a través de la página oficial del evento en Facebook.