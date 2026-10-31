Invitan a sumarse a carrera con causa

Con un llamado a la solidaridad de la ciudadanía, Yuliana Ambrosio, mamá de Naomi, dio detalles de la quinta edición de la carrera con causa Camina, Trota o Corre 5K, iniciativa que busca reunir recursos en favor de su hija y que será este sábado 31 de octubre en Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista en TVO, la señora Ambrosio dio los pormenores de esta actividad deportiva y aprovechó el espacio para invitar a las familias, corredores y público en general a participar, destacando que cada aportación representa una oportunidad de contribuir con su granito de arena a esta causa.

La cita será a las 7:30 de la mañana en las instalaciones de Caña Hueca, donde los atletas podrán completar los cinco kilómetros caminando, trotando o corriendo, en una jornada que busca combinar la activación física con el altruismo.

La inscripción tiene una cuota de recuperación de 120 pesos. Como incentivo, los primeros 250 participantes que crucen la meta con su número recibirán una medalla conmemorativa. Además, habrá premiación en las ramas varonil y femenil, con mil 500 pesos para el primer lugar, 750 para el segundo y 500 para el tercero, así como playera y regalo especial.

Ambrosio reiteró la invitación a sumarse a esta quinta edición, recordando que, más allá de la actividad deportiva, el propósito principal es unir esfuerzos y demostrar que la solidaridad puede marcar la diferencia.