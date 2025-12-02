Invitan al Abierto LSM de Jiu Jitsu Brasileño

Inició la cuenta regresiva rumbo al 21° Campeonato Abierto LSM (Liga del Sur de México) de Jiu Jitsu Brasileño. La competencia organizada por la Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas tendrá lugar el próximo sábado 6 de diciembre, en el Instituto del Deporte (Indeporte) de Tuxtla Gutiérrez.

Rumbo a esta cita, el maestro Adán Castillejos Gallegos, organizador del certamen, dio a conocer que el cierre de registros es este miércoles 3 de diciembre, por lo que hizo el último llamado para los artemarcialistas que deseen probar su nivel y vivir la experiencia de competir en un evento de calidad.

Las modalidades en las que se competirá son las de Jiu Jitsu Brasileño (Gi) y Sumisión Grappling (No Gi), en ambas ramas, desde categorías infantiles, juveniles, adultos y masters, repartiendo medallas y atractivos premios en efectivo a los ganadores.

Las inscripciones pueden hacerse directamente en las instalaciones de EFA Chiapas (14ª Poniente número 216, esquina con Circunvalación Tapachula, colonia Moctezuma, en Tuxtla Gutiérrez). Para mayores informes, los interesados pueden llamar al número telefónico 9611492995.

Recordó que el LSM es un evento avalado por la Federación Nacional de Jiu Jitsu Brasileño y la All Fight System Organization World United (AFSO). Se trata, además, de un certamen con historia (representa la evolución del Tux Open y de la Copa Chiapas de Jiu Jitsu Brasileño), por lo que se contemplan peleas de alto nivel técnico y una gran respuesta de la comunidad que se ha dado cita en ediciones anteriores, así como de nuevos prospectos.