Invitan al Mundialito Inter Prepas

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA llega a todos los sectores, y el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se suma a la fiesta del balompié lanzando la convocatoria para el Mundialito Inter Prepas 2026 de Futbol 5, que arranca este sábado 6 de junio a las 6 de la tarde, en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos.

Manuel de Jesús Martínez Hernández, director del Instituto del Deporte Tuxtleco, indicó que el llamado es para las preparatorias públicas y privadas, esperando contar con equipos de las casi 70 instituciones educativas de este nivel en la capital.

Por su parte, Mauricio Astudillo, secretario de Desarrollo Social y Educación, resaltó los atractivos premios a repartir: 30 mil pesos para el campeón, 25 mil para el segundo lugar, 20 mil para el tercero y 15 mil para el cuarto, en ambas ramas.

Inscripciones

El registro es totalmente gratuito y se pueden hacer en La Casona del parque del Oriente, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, aclarando que en el torneo podrán participar exclusivamente estudiantes de nivel medio superior, hasta los 18 años de edad.

Para más informes, los interesados pueden llamar al teléfono 9617780559.