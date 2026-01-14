Invitan al noveno Cruce de Tziscao

Comenzó la cuenta regresiva para el 9° Cruce de Tziscao, maratón de aguas abiertas que se efectuará en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, en La Trinitaria. La fecha anunciada para este 2026 es el domingo 3 de mayo. El evento tendrá como escenario el muelle del espectacular lago Tziscao, situado a unos metros de la frontera con Guatemala.

La convocatoria oficial dada a conocer por la empresa Reto Deportivo estipula que pueden participar nadadores desde las categorías de 8 y menores hasta los de 50 y mayores, en distancias de 250, 600 y mil 250 metros, así como 2.5, 5, 7.5 y 10 kilómetros.

Oleadas y salidas

La primera oleada de atletas en tomar la salida será la de los 10 y 7.5 kilómetros, varonil y femenil, en punto de las 6 de la mañana, y a las 7 será el turno para los competidores de 5 kilómetros.

La siguiente ronda, correspondiente a los nadadores infantiles, juveniles y adultos en los 250 metros, está programada para las 7:30 de la mañana, en tanto que a las 8:15 se dará paso al evento de los 600 metros, que es de los más concurridos.

Una de las oleadas en las que se espera mayor número de participantes es la de las 9 de la mañana, con los 2.5 kilómetros, cerrando la sesión con la prueba en la que suele reunirse la mayor cifra de sirenas y tritones para completar la distancia de los mil 250 metros, a partir de las 9:10 de la mañana.

Al término de las acciones de todas las categorías, alrededor del mediodía, se estará efectuando la ceremonia de premiación frente al restaurante Puente de Piedra, a unos metros del lago Internacional, la cual es independiente de la entrega de medallas para todos los que terminen su prueba apenas crucen la meta.

En el acto final entregarán trofeos del primero al tercer lugar por categoría y rama. Además, habrá trofeos del primero al quinto puesto para los equipos que más nadadores inscriban, con el fin de motivar la mayor participación posible de clubes de Chiapas, así como de otros estados del país.

Inscripciones y premiación

Los costos de inscripciones, vigentes de enero al 20 de marzo, son los siguiente: para 250 metros, mil 300 pesos; 600 metros, mil 500; 1.25 km, mil 700 pesos; 2.5 km, mil 800 pesos; 5 km, mil 900 pesos, y en 7.5 y 10 km costará 2 mil 500 pesos. Para inscripciones extemporáneas (21 de marzo al 5 de abril, sujeto a disponibilidad), aumentan 300 pesos por categoría.

Cabe destacar que el cierre de registros es el 31 de marzo a través de los portales oficiales (www.granretto.com y www.atlantesteam.com), o bien comunicándose al teléfono 019636359628. Para todos los inscritos habrá un kit de bienvenida, el cual incluye playera conmemorativa, gorra de Natación oficial, brazalete con chip de cronometraje, certificado electrónico de tiempos y participación, además de cubrir la asistencia médica y de kayaks durante el recorrido, masaje de recuperación, “snacks” y frutas, e hidratación durante y al final del evento.

La entrega de kits será el sábado 2 de mayo, en el restaurante Puente de Piedra del lago Tziscao, en horario de 15:00 a 19:00 horas. Es importante mencionar que para competir está establecido el uso obligatorio de boya de seguridad, por indicación de Protección Civil, y quienes no cuenten con una podrán rentarla el día del certamen con el comité organizador, o bien hacer su renta anticipada comunicándose al teléfono (557) 4200386.