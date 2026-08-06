Invitan al Social Run JAC Chiapas

La comunidad “runner” en Chiapas continúa su preparación rumbo al Medio Maratón Farrera 2026, y este sábado 8 de agosto vivirá una nueva jornada de convivencia deportiva con el Social Run JAC Chiapas, un trote recreativo que busca reunir a corredores de distintos niveles en un ambiente de integración y preparación.

La actividad dará inicio en punto de las 6:30 de la mañana y será completamente gratuita para las y los participantes, quienes tendrán la oportunidad de completar un recorrido de 5 kilómetros que contempla el paso por JAC Chiapas, el bulevar Belisario Domínguez y el parque Caña Hueca.

El Social Run está diseñado como una sesión previa al gran reto atlético del próximo domingo 16 de agosto, permitiendo que atletas locales continúen con su preparación mediante un trote ligero acompañado de música, convivencia y diferentes actividades.

Durante la jornada se contará con regalos, rifas para participantes inscritos, “coffee break” de cortesía y un espacio de convivencia, fortaleciendo el ambiente que caracteriza al Medio Maratón Farrera Chiapas.

La edición 2026 del Medio Maratón Farrera se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, teniendo como escenario principal el parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde estará ubicada la salida y la meta de la competencia.

El evento contempla las distancias de 21 y 10 kilómetros, con la participación de corredores locales, nacionales y visitantes que buscarán formar parte de una de las principales fiestas del Atletismo en el sur de México.

Las inscripciones continúan disponibles a través de As Deporte, con los últimos cien folios, así como de manera presencial en Vips Oriente de Tuxtla Gutiérrez y Vips Tapachula.