Invitan al Torneo Coita Pueblo Mágico

Torres, alfiles y peones desfilarán en el tablero de los 64 escaques dentro del Torneo Coita Pueblo Mágico, certamen programado para el sábado 17 de octubre, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

La Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. (Fenamac), la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, A.C. (Aaechac) y Coita Chess Club, que preside Gustavo de la Torre Rodríguez, lanzaron de manera conjunta la convocatoria para esta competencia, misma que será válida para rating nacional de Ajedrez Rápido y contará con categoría Libre.

Bases del torneo

De acuerdo con la convocatoria, las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 20:00 horas del jueves 15 de octubre, con una cuota de 200 pesos.

Los participantes deberán contar con credencial Fenamac 2026 o cubrir el monto establecido en la convocatoria para la credencial de participación. Para el proceso de registro e informes se habilitó el número telefónico 9612201963.

El sistema de competencia será suizo a cinco rondas, aunque el número podrá ajustarse de acuerdo con la cantidad de jugadores registrados. El ritmo de juego es de 10 minutos más cinco segundos de incremento por movimiento para cada participante.

Asimismo, queda prohibido acordar tablas antes de las 25 jugadas; en caso de hacerlo, la partida será declarada perdida para ambos jugadores.

En caso de empate se aplicarán, en este orden, los criterios de resultado mutuo, Buchholz, Buchholz mediano, Sonneborn-Berger y mayor número de victorias.

La bolsa contempla 2 mil pesos para el primer lugar, mil para el segundo y 500 para el tercero. El cuarto y quinto puestos recibirán 200 pesos cada uno.

Programación oficial

La actividad comenzará a las 10:00 horas con la primera ronda, en tanto que la inauguración está prevista para las 10:30 de la mañana, seguida de la segunda ronda a las 11:00 horas. La tercera ronda se disputará a las 11:30 de la mañana, la cuarta a las 12:00 horas y la quinta a las 12:30 horas, para finalizar con la ceremonia de premiación a las 13:00 horas.

El torneo se desarrollará bajo el Reglamento vigente de la FIDE y las normas aplicables de Fenamac y el arbitraje estará a cargo del Árbitro Nacional, Edén López Martínez.