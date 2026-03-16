IOI Sandoval alista evaluación de grados Kups

La escuela IOI Sandoval, dirigida por el profesor Darwin Ramos Sandoval en Motozintla, Chiapas, se encuentra lista para celebrar una nueva evaluación de grados Kups, evento en el que participarán 35 alumnos que van desde los 4 años de edad en adelante, quienes buscarán demostrar los conocimientos y habilidades adquiridos durante su proceso de entrenamiento dentro del Tae Kwon Do.

Esta actividad forma parte del crecimiento deportivo y formativo que mantiene la institución, la cual continúa consolidándose como un espacio importante para la enseñanza de esta disciplina en la región. Luego de haber tenido participación reciente en el Estatal de Olimpiada Nacional, los practicantes regresan a su escuela con el objetivo de dar un paso más en su desarrollo marcial.

Presencia

Para este proceso de evaluación se contará con la presencia del profesor Williams de León Molina, director del Instituto Olímpico Internacional de Tae Kwon Do, quien acudirá como sinodal para supervisar el desempeño de los alumnos durante cada una de las pruebas técnicas que se realizarán.

Durante la jornada, los participantes deberán ejecutar diferentes fundamentos de la disciplina como formas, defensa personal, técnicas de pateo, coordinación, así como demostraciones de control y disciplina, aspectos que forman parte esencial del sistema de evaluación para avanzar en los grados Kups.

El profesor Darwin Ramos Sandoval destacó el compromiso que han mostrado sus alumnos durante las últimas semanas de preparación, señalando que cada evaluación representa un momento importante para los practicantes, ya que refleja el trabajo constante realizado dentro del dojang.

“Nos sentimos muy contentos por poder realizar una evaluación más en nuestra escuela. Los alumnos han entrenado con mucha dedicación y han mostrado avances importantes. Para muchos será su primera experiencia, mientras que otros buscan seguir avanzando en su formación dentro del Tae Kwon Do. Lo más importante es que continúen creciendo como deportistas y como personas”, expresó el instructor.

Asimismo, resaltó que el grupo ha mantenido una participación activa en diferentes eventos, lo que ha permitido fortalecer el nivel técnico de los alumnos y fomentar la convivencia entre los integrantes de la escuela.

Nuevos talentos

La evaluación también marcará la incorporación de nuevos alumnos que recientemente se integraron a la institución, quienes comienzan su camino dentro de esta disciplina marcial que promueve valores como el respeto, la perseverancia y la disciplina.

De esta manera, IOI Sandoval continúa trabajando en la formación de nuevos talentos del Tae Kwon Do en la región de la Sierra de Chiapas, consolidando su compromiso con el desarrollo deportivo y el impulso de las nuevas generaciones.