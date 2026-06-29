IOI Sandoval demuestra disciplina y avance

La escuela IOI Sandoval de Motozintla llevó a cabo con éxito su jornada de evaluación de grados kups, actividad que reunió a alumnos de diferentes edades para demostrar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del último trimestre de preparación. La evaluación representó uno de los eventos más importantes del calendario interno de la institución, al marcar el avance de los practicantes dentro de su proceso de formación en el Tae Kwon Do.

Desde las primeras horas, los estudiantes acudieron a las instalaciones de la escuela con el objetivo de presentar su examen de promoción. Bajo la supervisión del profesor Darwin Ramos Sandoval, los aspirantes fueron evaluados en distintos aspectos técnicos y físicos, poniendo en práctica los fundamentos que exige esta disciplina marcial.

Durante la jornada, los participantes realizaron ejecuciones de formas, técnicas básicas, ejercicios de combate, defensa personal y otras pruebas que permitieron medir su nivel de preparación. Cada una de las evaluaciones fue desarrollada con estricto apego a los criterios establecidos para la obtención del siguiente grado, demostrando el compromiso tanto de los alumnos como del cuerpo de instructores.

El profesor Darwin Ramos Sandoval destacó el esfuerzo realizado por cada uno de los practicantes, resaltando que los resultados obtenidos son producto de la constancia en los entrenamientos y del compromiso mostrado dentro y fuera del tatami.

Asimismo, señaló que el crecimiento de los alumnos no solo se refleja en el aspecto técnico, sino también en la disciplina, la seguridad y la confianza que han desarrollado durante este periodo de preparación, cualidades que forman parte de la esencia del Tae Kwon Do.

Al finalizar la evaluación, padres de familia e instructores compartieron la satisfacción por el desempeño de los participantes, quienes lograron superar satisfactoriamente las pruebas correspondientes para avanzar al siguiente grado. El ambiente estuvo marcado por el reconocimiento al esfuerzo individual y al trabajo colectivo que caracteriza a la institución.

Con este tipo de actividades, la escuela IOI Sandoval reafirma su compromiso con la formación integral de niños y jóvenes del municipio de Motozintla, promoviendo valores como el respeto, la perseverancia, la responsabilidad y la superación personal mediante la práctica del Tae Kwon Do.