IOI Sandoval fortalece su preparación

Como parte de su proceso de formación, los atletas tuvieron una jornada especial de entrenamiento enfocada en fortalecer diferentes capacidades necesarias para mejorar su desempeño sobre el tatami.

Uno de los principales objetivos de la sesión fue trabajar la flexibilidad, aspecto fundamental para los taekwondoínes, ya que permite mejorar la movilidad, la elasticidad y la amplitud de movimiento durante la ejecución de las distintas técnicas.

A través de ejercicios específicos, los deportistas reforzaron estas capacidades con la intención de conseguir movimientos más precisos y eficientes, además de continuar construyendo una preparación física adecuada para sus próximos compromisos.

El profesor Darwin Ramos Sandoval subrayó la importancia de complementar el trabajo técnico con sesiones enfocadas en el desarrollo físico, buscando que los atletas cuenten con mejores herramientas para afrontar los retos competitivos.

Este tipo de entrenamiento es parte del compromiso de IOI Sandoval con la formación integral de sus deportistas, impulsando no solamente sus habilidades en el Tae Kwon Do sino también valores como la disciplina, la constancia y la responsabilidad.

Desde Motozintla, la escuela sigue trabajando con las nuevas generaciones de taekwondoínes y preparando a sus representantes para los próximos eventos, con la intención de que puedan demostrar en competencia los avances alcanzados durante sus sesiones de entrenamiento.