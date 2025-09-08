Isaac del Toro conquista el GP Industria & Artigianato

El deporte mexicano no solamente se despertó con la presea dorada que conquistaron las arqueras Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo en Corea del Sur, también con la décima victoria del ciclista Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRGen) en lo que va de la temporada.

Isaac pedaleó hasta el triunfo en el Gran Premio Industria & Artigianato-Larciano, superando los 196 kilómetros en la región de la Toscana, Italia.

Después de tomar ventaja ante Christian Scaroni (XDS-Astana) y Davide Piganzoli (Polti-VisitMalta), el ciclista mexicano concretó la treceava victoria de toda su carrera.

“Me gusta correr aquí en Italia. Los aficionados son muy entregados y tienen una gran pasión por el ciclismo. Siempre estoy encantado de competir aquí”, reconoció Isaac, momentos después de terminar el Gran Premio.

Lo cierto es que los últimos segundos de la competición fueron cardíacos. Sin embargo, el ciclista cerró con un tiempo de 4:32.47, convirtiéndose en el primer latinoamericano que conquista la victoria en el Gran Premio Industria & Artigianato-Larciano.