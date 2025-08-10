Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos

El ciclista Isaac del Toro lo volvió a hacer: una vez más, escribió su nombre con letras doradas en la historia del deporte, al convertirse en el primer mexicano en conquistar la Vuelta a Burgos y además, de manera épica.

Esto ocurrió luego de una última etapa ganada por el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) en las icónicas Lagunas de Neila. Con solo con 21 años de edad, Isaac no se cansa de hacer historia y de confirmar que es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad.

Ciccone lanzó su ataque definitivo a 900 metros de meta, dejando atrás al líder de la general y Del Toro, sin arriesgar más de lo necesario, cruzó la línea en segunda posición y aseguró así su segundo triunfo de la temporada, tras la victoria en Getxo el pasado domingo y su reciente segundo puesto en el Giro de Italia.

El podio de la etapa lo completó Lorenzo Fortunato (Astana), mientras que el francés Leo Bisiaux (AG2R), hasta entonces líder de la carrera, cedió tiempo en la subida final y perdió el jersey morado de la general.

La jornada arrancó accidentada con una caída en el kilómetro 16 que afectó a varios corredores. Poco después, en el kilómetro 24, se formó la fuga del día con Nico Denz (Bora), Mathijs Paasschens (Bahrain-Victorious), Carlos García Pierna (Burgos-BH), Matteo Moschetti (Q36.5), Txomin Juaristi (Euskaltel) y Samuele Zoccarato (Polti-Kometa).

García Pierna aprovechó para sumar puntos en el Alto del Cerro y el Alto del Arroyo, asegurándose finalmente el “maillot” de la montaña tras descolgar, junto a Juaristi, al resto de escapados en el Alto de Rozavientos.

En los últimos 12 kilómetros, el mexicano sufrió un pinchazo, pero logró reincorporarse al pelotón y la ofensiva final comenzó con un ataque de Esteban Chaves y luego Jefferson Cepeda, quien fue alcanzado por Ciccone y Del Toro. El fuerte ritmo del grupo dejó sin opciones a Bisiaux y dejó a los dos favoritos para pelear por la carrera.

En la rampa decisiva, Ciccone cambió de ritmo para llevarse la etapa, mientras Del Toro celebraba en la meta la conquista de la Vuelta a Burgos.

Isaac del Toro, quien fue subcampeón del Giro de Italia, se convirtió en el cuarto latinoamericano en ganar la Vuelta a Burgos, uniéndose a la lista de los colombianos Mauricio Soler (2007), Nairo Quintana (2013 y 2014) e Iván Ramiro Sosa (2018 y 2019).

Clasificación

A continuación las clasificaciones completas tras la quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos 2025, una exigente jornada de alta montaña de 138.3 kilómetros disputada este sábado, 9 de agosto, entre la localidad burgalesa de Quintana del Pidio y el final en alto de las Lagunas de Neila.

La victoria en la etapa se la llevó el ciclista italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) por delante del mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) y del italiano Lorenzo Fortunato (XDS-Astana), segundo y tercero respectivamente.

