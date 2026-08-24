Isaac del Toro es campeón de la Vuelta de Alemania

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team), tercero en el último Tour de Francia, se proclamó este domingo campeón de la Vuelta a Alemania tras la disputa de la cuarta y última etapa, consolidándose a sus 22 años como una de las grandes estrellas del pelotón internacional.

Del Toro inició la última etapa de 156.5 kilómetros alrededor de Heilbronn, con un recorrido de subidas y bajadas con tres ascensos al Jägerhaus, con una pendiente media del 5.2 %, con 52 segundos de ventaja sobre el francés Louis Barré y de 1:05 con el suizo Marc Hirschi.

Tras varios intentos de fuga por parte de Barré que fueron neutralizados, Del Toro lanzó un ataque a poco más de doce kilómetros que le llevaron a liderar la carrera. Sin embargo, en el último tramo fue alcanzado por el grupo perseguidor, en el que estuvo el francés Paul Magnier, que se llevó el triunfo al esprint.

Con esta victoria, el mexicano Isaac del Toro suma su vigésimo titulo desde que lograse el primero en 2023 en el Tour del Porvenir. Solo este 2026, hasta el momento, se ha impuesto en el UAE Tour, Tirreno Adriático, Tour Auvergne-Rhone-Alpes y este Tour de Alemania.