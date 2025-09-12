Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini

Isaac del Toro conquistó la Coppa Sabatini 2025, competencia italiana que pertenece a la UCI Proseries. Esta victoria representa la número 15 para el ciclista mexicano, así como el “hat-trick” en aquel país, donde ya había ganado el GP Industria & Artigianato y el Giro della Toscana.

Esta competencia duró solamente un día, en el que los competidores recorrieron 197 kilómetros, los cuales Del Toro conquistó en un tiempo de 4:46:56 horas para darle el triunfo a su equipo UAE Team Emirates. La carrera tiene con un alto nivel de exigencia, ya que cuenta con 20 ascensos acumulados antes de irse enfilando a la meta (Peccioli).

Édgar David Cadena, ciclista mexicano, también tuvo actividad en esta competencia, la cual estuvo liderando por un gran tramo. El de Ensenada logró un cierre espectacular con el que le robó la victoria a atletas de renombre como Richard Carapaz, Christian Scaroni, Marc Hirschi y Jan Christen.

En los últimos seis kilómetros, el mexicano, junto a Benjamin Thomas y Ben Granger, protagonizó un ataque importante para su causa. Este trío abrió un hueco entre sus perseguidores y de esta forma definió al ganador en los últimos metros de la carrera.

En el tramo final hacia la meta, Del Toro ejecutó un movimiento que reflejó su fortaleza y su resistencia sobre la bicicleta. El azteca lanzó un contundente ataque a 400 metros de la meta, para así llegar en solitario a la victoria.

Con este triunfo se coloca como el tercer latinoamericano en conquistar la Coppa Sabatini. Los dos anteriores fueron los colombianos Fabio Duarte en 2012 y Daniel Martínez en 2022.