Isaac del Toro se mantiene tercero en el Tour

La aventura de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 continúa sumando capítulos memorables. El ciclista mexicano ha vuelto a demostrar su talento, resistencia y madurez al mantenerse entre los protagonistas de la carrera más importante del mundo, consolidándose como una de las grandes revelaciones del pelotón internacional.

El más reciente logro del nacido en Ensenada, Baja California, llegó durante la novena etapa, un exigente recorrido de media montaña en el que volvió a responder a la altura de los favoritos. Del Toro cruzó la meta en la décima tercera posición, apenas seis segundos detrás del neerlandés Mathieu van der Poel.

La destacada actuación de Isaac, quien una vez más contó con el respaldo de la afición mexicana a lo largo del recorrido, le permitió conservar el tercer puesto de la clasificación general del Tour de Francia.

Además, mantuvo el liderato de la clasificación juvenil, lo que le permite seguir portando el prestigioso maillot blanco, distintivo otorgado al mejor competidor menor de 26 años de la competencia.

Tras los primeros días de intensa competencia, el Tour de Francia entra en su primera jornada de descanso, una pausa clave para que los corredores recuperen energías de cara a la exigente segunda semana de carrera.

Isaac del Toro aprovechará este respiro para recuperarse físicamente, ajustar detalles junto a su equipo y prepararse para las etapas que podrían ser decisivas en la lucha por la clasificación general, misma que al momento es para su compañero Tadej Pogacar.