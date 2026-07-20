Isaac del Toro sube al podio en la Etapa 15

Remco Evenepoel (Bélgica) se impuso en la primera etapa alpina del Tour de Francia, por delante del esloveno Tadej Pogacar, que afianza su maillot amarillo tras la retirada por una caída del danés Jonas Vingegaard, en tanto que el mexicano Isaac del Toro firmó el podio y fue tercero en la meta del Plateau de Solaison, donde se impuso en la pasada Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes.

El compañero de Pogacar se colocó tercero de la general a 5.58 del esloveno y a 58 segundos del segundo puesto, ahora ocupado por Evenepoel tras la retirada de Vingegaard.

Además del destacado tercer lugar en la etapa, el ciclista mexicano se enfundará el maillot blanco que distingue al mejor ciclista joven del Tour de Francia, desbancando de esa posición al francés Paul Seixas, quien cedió 58 segundos respecto al ganador de la jornada y descendió al cuarto puesto de la clasificación entre los jóvenes, quedando a 25 segundos de Del Toro tras la exigente etapa alpina.

El galo, de 19 años, entró en meta junto al alemán Florian Lipowitz, que ascendió al quinto puesto de la general, por delante del español Juan Ayuso, que perdió 1.57 en la etapa y está ahora a un minuto y medio del podio.

Final dramático

La etapa 15, que concluyó con un final inédito antes de la segunda jornada de descanso, quedó marcada por el abandono del danés Jonas Vingegaard tras sufrir una caída, un hecho que modificó la pelea por la clasificación general.