Isaac del Toro vuelve a hacer historia

Isaac del Toro continúa desafiando cualquier expectativa y reescribiendo la historia del ciclismo mexicano en la élite mundial. Con apenas 22 años, el joven corredor ha irrumpido con fuerza en el pelotón internacional, dejando atrás el anonimato para convertirse en uno de los nombres a seguir en cada competencia en la que toma la salida.

Lejos de conformarse con destacar de manera esporádica, Del Toro ha dado un salto de calidad que confirma su lugar entre la élite. Su más reciente exhibición llegó en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, donde firmó una actuación dominante al imponerse en las etapas siete y ocho, resultados que le permitieron colocar nuevamente la bandera de México en lo más alto del podio y reafirmar su condición como una de las grandes promesas —y ya realidad— del ciclismo internacional.

El nacido en Ensenada, quien tuvo que sobreponerse a una lesión que lo alejó de su gran pasión durante varias semanas, regresó con una versión aún más sólida y decidida. El mexicano tuvo una actuación memorable al cruzar la meta en solitario, desatando la ovación de los aficionados que reconocieron su entrega en cada pedalada. Con los brazos abiertos y la mirada al cielo, el representante del UAE Team liberó toda la presión acumulada, celebrando un triunfo que simboliza resiliencia y carácter.

Con los colores de México en el pecho, Del Toro encontró su momento clave a falta de ocho kilómetros para el final, en plena exigencia de la alta montaña. Fue ahí donde lanzó el ataque definitivo, tomó la punta con determinación y no volvió a mirar atrás, construyendo una ventaja que lo llevó directo a la victoria, a consolidar una de las actuaciones más destacadas de su carrera y a su tercera en una prueba por etapas del World Tour en 2026.