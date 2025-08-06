Isaac sufre caída cerca de la meta en Vuelta a Burgos

Isaac del Toro, el rostro del Ciclismo en México, vivió una jornada triste en el comienzo de la Vuelta a Burgos, una de las pruebas más exigentes de la temporada.

El ciclista mexicano, quien ha ganado un enorme protagonismo en el equipo UAE Emirates tras ser subcampeón del Giro de Italia 2025, sufrió una aparatosa caída en la recta final de la prueba.

Con la meta a 400 metros y mientras luchaba entre los primeros tres lugares, el nacido en Ensenada, Baja California, tomó una curva y perdió el control.

Del Toro, quien con la caída provocó que el italiano Giulio Ciccone también perdiera el equilibrio, permaneció unos segundos en el suelo y luego se levantó para continuar.

Tras lo ocurrido, el mexicano terminó la etapa muy lejos de los lugares de privilegio, recibiendo el reconocimiento de los aficionados, quienes lo vieron regresar tras el accidente.

La Vuelta a Burgos continuará este miércoles con la segunda etapa, en la que Isaac buscará recuperar terreno para luchar por los primeros puestos.