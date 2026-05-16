Israel Reyes ve a la selección mexicana invicta

La competencia dentro de la selección mexicana no da espacio para confiarse y eso lo tiene claro Israel Reyes. El defensa del América aseguró que una convocatoria no garantiza nada y que cada concentración representa una nueva prueba para todos los futbolistas que buscan llegar al mundial.

El zaguero dejó claro que nadie puede bajar la intensidad, sin importar la experiencia o el cartel con el que llegue al Tricolor. “En selección no te puedes permitir relajarte, por más que seas un jugador europeo o un futbolista constante en las convocatorias del entrenador”, señaló.

Reyes explicó que la pelea no solo está dentro del grupo, sino frente a rivales de talla mundial. “La competencia ni siquiera es con el compañero que tienes al lado, sino con tres selecciones que son de élite mundial”, afirmó el defensor mexicano.

El originario de Jalisco enfatizó que debe pesar la localía, el reto es mantenerse invicto en casa y demostrarlo desde el primer partido. Hace unos días, Erik Lira mencionó que nadie les iba a ganar y ese sentimiento lo comparte.

“Es algo que se siente, que lo transmitimos de alguna forma, quizá no de palabras entre nosotros, pero se siente que en casa vamos a estar muy fuertes. Desde el primer partido, hacer ver a los rivales que en casa vamos a ser más fuertes, que queremos ser un equipo que sea invito prácticamente a nuestra cancha, a nuestra gente, es la idea y es lo que estamos trabajando”, añadió.

Llegar en gran nivel, el reto para el mundial

El futbolista azulcrema también dejó claro que su prioridad pasa por llegar en el mejor nivel posible a la Copa del Mundo: “Tienes que seguir creciendo y llegar de la mejor manera posible a estos partidos del mundial”.

Sobre su futuro, Israel Reyes reconoció que todavía no sabe si continuará en el América o si dará el salto al Futbol europeo después de la Copa del Mundo. Aun así, dejó claro que toda su atención está puesta en hacer un gran torneo con México. “Lo que hago hoy con la selección va a ser lo que me catapulte hacia ese tipo de metas y sueños que tengo”, expresó.

Además, señala que busca “hacer un gran mundial junto con mis compañeros, representar muy bien a México y estar a la altura de este reto”.

No lo distraen los rumores

El defensor aceptó que durante los últimos meses crecieron los rumores sobre una posible salida al Futbol europeo. “Sí se ha hablado bastante del tema… pero estoy muy tranquilo. De que se hable mucho a que realmente pase, hay una gran diferencia”, comentó el seleccionado nacional.

Finalmente, Israel Reyes defendió las concentraciones largas de la selección mexicana. El central considera que este tiempo fortalece la unión del grupo y mejora el funcionamiento dentro de la cancha. “Este mes que estamos acá nos está ayudando bastante a conocernos y entendernos mejor dentro del campo”, sentenció.