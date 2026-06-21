Isstech convoca a su Curso de Verano

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) lanzó la convocatoria para su 36º Curso de Verano, a celebrarse del 27 de julio al 7 de agosto en las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural Domo del Isstech.

La invitación es para que niños y jóvenes aprovechen las 40 actividades recreativas, deportivas y culturales que ofrecen en este periodo del año. En el rubro de los deportes, las opciones son Natación, Gimnasia Olímpica, Tae Kwon Do, Voleibol, Basquetbol, Fisicoculturismo, Zumba, Tochito Bandera, Spinning y Futbol.

Registros y costo

El costo de inscripción es de 750 pesos, con la posibilidad de elegir hasta cuatro disciplinas deportivas y/o culturales, aclarando que las personas afiliadas al Isstech no tendrán que pagar ninguna cuota. Es oportuno mencionar que ya comenzó el prerregistro para afiliados, el cual concluirá el 26 de junio, mientras que para particulares será del 29 de junio al 5 de julio, a través del portal oficial www.isstech.gob.mx.

Las personas que se inscriban mediante el portal de internet deberán acudir con su hoja impresa y foliada al módulo de que estará disponible en el Domo del Isstech, del 6 al 10 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Quienes no hayan hecho su registro en línea podrán inscribirse directamente, del 13 al 24 de julio, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, o hasta agotar los cupos disponibles en cada disciplina.