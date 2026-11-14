Ivanna Richards apunta alto en Puebla

“Llegamos a Puebla con muchas ganas de cerrar la temporada de la mejor manera”, expresó Ivanna Richards, quien afrontará la última fecha de la Súper Copa 2026 con la intención de aprovechar la experiencia acumulada durante el año y conseguir un resultado destacado en la categoría GTM Pro 1.

La piloto mexicana de 18 años competirá este sábado14 y domingo 15 de noviembre en el Autódromo Miguel E. Abed, de Amozoc, Puebla, al volante del auto 20 de HRI Racing, con el respaldo de Valvoline.

“Ha sido un año de mucho aprendizaje, de carreras muy peleadas y de momentos en los que hemos demostrado que tenemos velocidad para estar adelante”, señaló Richards, quien reconoció que, aunque ya no tiene posibilidades de conquistar el campeonato, mantiene objetivos importantes para el cierre.

La joven también hizo referencia a su participación durante el Gran Premio de México, donde los problemas técnicos afectaron sus resultados, aunque permitieron obtener información para mejorar el rendimiento del vehículo.

Respecto al circuito poblano, aseguró que conocer sus características representa una ventaja: “Puebla es una pista que conozco bien y donde he tenido muchas oportunidades de entrenar, así que eso nos da confianza”.

Richards destacó además el trabajo realizado por HRI Racing para mejorar la puesta a punto del auto y agradeció el respaldo de Valvoline durante la temporada.

Con dos competencias programadas para definir las posiciones finales de la GTM Pro 1, la mexicana buscará despedir el calendario 2026 entre los primeros lugares.