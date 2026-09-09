Ivanna Richards, por la victoria en León

El podio obtenido en Chihuahua renovó la confianza de Ivanna Richards, quien afrontará la séptima fecha de Súper Copa con el objetivo de disputar el primer lugar, el próximo 20 de septiembre, en el autódromo de León.

La piloto de 18 años llegará con buenos antecedentes en este circuito, donde ya consiguió un Top 3, además de la experiencia acumulada tras dos Top 10 en Speedfest y su reciente tercer puesto en Chihuahua.

“Estoy muy motivada para regresar a León. Es una pista que me gusta mucho y donde hemos tenido buenos resultados, así que llego con mucha confianza. Después del podio de Chihuahua, tenemos una motivación extra y mucha información que podemos aprovechar”, señaló.

Al volante del auto 20 de Valvoline, Richards confía también en el trabajo previo de HRI Racing para encontrar un balance competitivo desde las prácticas y clasificación.

“El equipo conoce muy bien este circuito y eso nos da una buena base. Ahora queremos dar el siguiente paso. Ya demostramos que podemos pelear adelante y el objetivo en León será luchar por la victoria”, afirmó.

En Chihuahua, Richards remontó de la sexta posición al tercer lugar en la primera carrera, logrando su primer podio después de un año.

“Confirmamos que tenemos el ritmo para estar adelante. Quiero aprovechar todo eso en León, hacer un buen trabajo desde las prácticas y buscar una posición de salida que nos permita pelear por el triunfo”, declaró