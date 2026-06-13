Ivanna Richards, rumbo al protagonismo

Consolidado como uno de los equipos más importantes en la formación de talento mexicano en el extranjero, 2B Racing Motorsports, con sede en el K1 Circuit de California, incorpora a sus filas a la piloto Ivanna Richards, considerada una de las jóvenes promesas con mayor proyección en el deporte motor y juntos tendrán como objetivo competir en el Champions of the Future Academy Program America Series.

Con el firme propósito de brindar todas las armas posibles a las jóvenes promesas del Automovilismo mexicano que buscan dar el paso al extranjero, el equipo 2B Racing Motorsports ha decidido sumar a su alineación a la piloto de 15 años, quien ya ha dado muestra de su talento en el kartismo nacional, además de categorías importantes como la GTM de la Súper Copa, la F4 Nacam, entre otras.

Como parte de este programa de desarrollo, 2B Racing Motorsports trabajará de manera conjunta con HRI desde su base de operaciones en California, fortaleciendo la preparación y el crecimiento deportivo de la joven.

El rumbo los lleva a Champions of the Future America Series, campeonato aliado de la F1 Academy, siendo un apoyo vital para encontrar al talento femenino que formará parte de sus próximas generaciones.

Como primer objetivo, la brújula apunta hacia el último fin de semana de junio, cuando se desarrolle el “round” 6 de uno de los campeonatos de kartismo más importantes del continente, a correrse en el K1 Circuit, en Winchester, California.